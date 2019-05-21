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      За один день нереально сделать открытые списки, – Садовый

      81 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / 24 канал

      Вероятно, что 22 мая парламент не проголосует за изменения в закон о выборах. В частности, сделать открытые списки за один день просто нереально.

      Такое мнение высказал мэр Львова, глава партии "Самопомич" Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала.

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      Он рассказал, что партия "Самопомич" как раз начала процесс рейтингования, поэтому все люди, которые будут в списке партии, пройдут испытания очень сложных дискуссий в различных средах.

      Мы это делали в 2014 году и сделаем это сейчас. А украинцы будут иметь выбор – голосовать за те партии, которые показали открытые списки, или те партии, которые тихонько принимались на съездах. В этом есть наша с вами ответственность,
      – сказал Садовый.

      Также лидер партии "Самопомич" рассказал, как новым партиям пройти в парламент. "Нужно отменить политическую рекламу, которая требует больше всего денег во время выборов, а также принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда желающих пойти в парламент будет намного меньше, к тому же будут идти ученые, а не лоббисты, которые хотят использовать государство для своего обогащения", – ответил Андрей Садовый.

      И добавил, что если отменить эти нормы, то парламент обновится на 50%.

      Как будут формироваться открытые списки "Самопомочи":
      • Активисты партии в регионах тайно рейтингуют действующих нардепов от партии и представителей регионов. Так будет сформировано 2/3 списка.
      • Еще одна треть является открытой для общественных активистов и независимых экспертов.
      • Весь сформированный список кандидатов будет обнародован для общественного обсуждения.
      • Всего список будет состоять на 80% из новых лиц.

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      Теги: Самопомич Андрей Садовой Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
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