За один день нереально сделать открытые списки, – Садовый

Вероятно, что 22 мая парламент не проголосует за изменения в закон о выборах. В частности, сделать открытые списки за один день просто нереально.

Такое мнение высказал мэр Львова, глава партии "Самопомич" Андрей Садовый в прямом эфире 24 канала.

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Он рассказал, что партия "Самопомич" как раз начала процесс рейтингования, поэтому все люди, которые будут в списке партии, пройдут испытания очень сложных дискуссий в различных средах.

Мы это делали в 2014 году и сделаем это сейчас. А украинцы будут иметь выбор – голосовать за те партии, которые показали открытые списки, или те партии, которые тихонько принимались на съездах. В этом есть наша с вами ответственность,

– сказал Садовый.

Также лидер партии "Самопомич" рассказал, как новым партиям пройти в парламент. "Нужно отменить политическую рекламу, которая требует больше всего денег во время выборов, а также принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Тогда желающих пойти в парламент будет намного меньше, к тому же будут идти ученые, а не лоббисты, которые хотят использовать государство для своего обогащения", – ответил Андрей Садовый.

И добавил, что если отменить эти нормы, то парламент обновится на 50%.

Как будут формироваться открытые списки "Самопомочи":

• Активисты партии в регионах тайно рейтингуют действующих нардепов от партии и представителей регионов. Так будет сформировано 2/3 списка.

• Еще одна треть является открытой для общественных активистов и независимых экспертов.

• Весь сформированный список кандидатов будет обнародован для общественного обсуждения.

• Всего список будет состоять на 80% из новых лиц.