Этого мало, – Епифаний о призывах к церковному трибуналу над Кириллом

Священники УПЦ Московского патриархата собрали почти 500 подписей за церковный трибунал над московским патриархом Кириллом, благословляющим геноцид украинцев. Однако такой инициативы недостаточно.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Рада" глава Православной церкви Украины Епифаний, сообщает 24 канал. Он отметил, что пора действовать, а не просто говорить.

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Только призывов мало

Хорошо, что существуют такие призывы, но этого мало. Прежде всего духовенство должно обращаться также и к собственному церковному руководству в Украине.

– заметил Епифаний.

Как отметил глава ПЦУ, они должны обращаться к руководителю УПЦ МП Онуфрию, к архиереям, чтобы те также осудили действия своего непосредственного духовного руководства в Москве. Поскольку они являются неотъемлемой составляющей русской православной церкви.

Пора объединиться

Епифаний подчеркнул, что пора от слов переходить к действиям. По его словам, необходимо объединиться в единственную уже признанную автокефальную православную церковь Украины.

Мы призываем всех и ожидаем с любовью, чтобы дальше вместе, объединившись в единой церкви, противостоять вызовам врага,

– подытожил глава ПЦУ.

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