Этого недостаточно, – Федоров призвал Visa и Mastercard остановить свои сервисы в России

Продолжаются 10 сутки полномасштабной войны России с Украиной. Пока враг обстреливает мирные населенные пункты на нашей территории, саму Россию постепенно накрывает жесткий железный занавес.

Экономические санкции Запада подавляют страну-агрессорку изнутри. Впрочем, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отмечает, что ограничений для убийц все еще недостаточно.

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Федоров призвал Visa и Mastercard к более решительным действиям

Международные компании массово уходят с российского рынка и прекращают там работу своих представительств, продажу товаров и предоставление сервисов. Днями ранее Visa прекратила обслуживать ряд российских банков. Такое решение приняла компания Mastercard.

Однако, по словам Федорова, этих действий все еще недостаточно, чтобы остановить российскую агрессию в Украине.

Visa, Mastecard, спасибо за ваши шаги в поддержку Украины и достижения мира, но их сейчас недостаточно для остановки российской агрессии в Украине. Призываю вас остановить предоставление сервисов в России – остановить войну на Украине!

– подчеркнул Михаил Федоров.

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