Владимир Зеленский отметил, что результаты действительно пока только "определенные", то есть еще не те, которые нужные, чтобы остановить Россию, чтобы остановить войну.

Важно В Мариуполе – почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче, – Зеленский

Он обратил внимание на то, что в СМИ говорят не о том, как реально действуют санкции против РФ, а о том, почему же эти санкции важны.

"Будто бы сами себя убеждают, что ввели правильные вещи, что примененных ограничений достаточно", – добавил Президент Украины.

По его словам, если бы санкции работали действительно на 100%, то и не пришлось бы объяснять так подробно и придирчиво, почему они важны. "Поэтому еще раз подчеркиваю – нужно больше смелых санкций. Смелость должна быть критерием для оценки решений. Смелость и практичность", – отметил Зеленский.