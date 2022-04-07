Володимир Зеленський зазначив, що результати дійсно поки тільки "певні", тобто ще не такі, які потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну.

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Він звернув увагу на те, що у ЗМІ говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі.

"Ніби самі себе переконують, що ввели правильні речі, що застосованих обмежень достатньо", – додав Президент України.

За його словами, якби санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелось би пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі. "Тому ще раз наголошую – потрібно більше сміливих санкцій. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність", – зазначив Зеленський.

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