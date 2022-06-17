Пора быть реалистами

Достаточно верить в кремлевско-китайские сказочки про "Китай просто хочет кусочек Сибири" или "с Китаем надо уметь вести дела", или "нейтралитет Китая нас устраивает".

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Нет и не было нейтралитета КНР в этой войне. КНР был и остается на стороне России. Он ее сюзерен. И если уж сравнивать со Второй мировой, то роль Гитлера я бы все-таки предоставила Си, роль Путина больше похожа на Муссолини.

Прочтите, что говорит по этому поводу спикер Госдепа Нед Прайс: "О согласованности и партнерстве между Китаем и Россией мы говорили достаточно много, в частности в последние недели. Секретарь Блинкен отметил это в своей недавней речи о нашем подходе к КНР. Говоря прямо, нас беспокоит союзничество Китая с Россией.

Мы отмечали заявление КНР о том, что Китай придерживается нейтралитета, но его поведение, его риторика, его действия говорят о том, что это не так. Он по-прежнему инвестирует в тесные связи с Россией. Мы видим это с первых дней конфликта, даже до него.

В то время как Россия накапливала свои силы вдоль границ Украины, президент Си 4 февраля, примерно за три недели до начала вторжения, когда было понятно, что может произойти, решил объявить, что КНР и Россия назвали "партнерством без ограничений".

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Новый мировой порядок диктаторов

И в совместном заявлении, которое было сделано по итогам встречи этих двух мировых лидеров, состоящей из 5000 слов, они выдвинули видение глубокого нелиберального мирового порядка, глубоко отличающегося от видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и других регионов, которое Соединенные Штаты и наши партнеры не только отстаивали, но и стремились продвигать и защищать.

Выдвигаемое ими видение – это мир, в котором сила делает право, мир, в котором – вопреки десятилетиям заявлений КНР о незыблемости государственного суверенитета – большие государства могут угнетать малые государства, где страны не могут по своему усмотрению выбирать собственные партнерства, проводить собственное внешнюю политику, где во многих отношениях принуждение является названием игры.

Поэтому в ключевых аспектах, несмотря на то, что мы слышим от КНР, занимающей позицию заявленного и предполагаемого нейтралитета, КНР уже сделала свой выбор.

И вот уже более трех месяцев (с момента как Россия вторглась в Украину) Китай – несмотря на совершенные зверства, несмотря на насилие, несмотря на гибель людей, несмотря на глобальные последствия, учитывая отсутствие продовольственной безопасности не только в регионе, но и за его пределами – Китай по-прежнему предпочитает поддерживать Россию.

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Выбор стороны зла

Он по-прежнему повторяет российскую пропаганду. Очень тревожно, что он повторяет и распространяет очень опасное российское вранье на многих фронтах.

КНР и Россия, конечно, продолжают уклоняться от своих обязательств, как члены Постоянной пятерки. Тот факт, что КНР во многом продолжает отрицать произошедшие в Украине зверства – зверства, которые мы видели собственными глазами, благодаря репортажам многих ваших организаций, – я думаю, говорит о партнерстве и выборе, который сделала КНР.

Мы, конечно, видели недавний телефонный разговор между двумя лидерами. Опять же, эта позиция заявленного нейтралитета со стороны КНР – не более чем пустое заявление.

Если бы КНР действительно верила в принципы, которые она отстаивала в течение многих лет, в том числе в Совете Безопасности ООН, то подход, который мы наблюдали бы со стороны КНР, заметно отличался бы от того, какой мы наблюдаем сейчас.

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