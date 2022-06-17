Как корабль назовешь, так он и поплывет

Один мой знакомый называет такие штуки "места речи". Кто не в курсе (у кого украинский не с детства), "бебехнутись" (то же, что "гепнутись") – это слово из детского арго, одно из первых, которое учат младенцы.

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"Бебех!" – говорят им, когда что-то падает со звуком и силой. Хорошее такое словцо, хоть и детское, но забавное, экспрессивное.



Российский буксир "Василий Бех" пошел ко дну возле острова Змеиного / Фото из фейсбука Тараса Березовца

И вот вопрос – ну кто, кто так называет корабль, в 2017 году спуская его на воду, чтобы выслать в Украину?! Да там дополнительный состав в рифму – ну просто просится сам собой (уже не говоря о том, что и "Бех" – украинская фамилия).

"То мое море" (с), цуки. Не быть здесь вашему гребаному флоту. Все, все пойдете ко дну. Слава ВСУ.

Актуальное – детали ликвидации российского буксира "Василий Бех" вблизи острова Змеиный: смотрите видео