Як корабель назвеш, так він і попливе

Один мій знайомий називає такі штуки "помста мови". Хто не в курсі (в кого українська не з дитинства), "бебехнутись" (те саме, що "гепнутись") – це слово з дитячого арґо, одне з перших, що завчають немовлята.

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"Бебех!" – кажуть їм, коли щось падає з гуком і силою. Гарне таке слівце, хоч і дитяче, але замашне, експресивне.



Російський буксир "Василь Бех" пішов на дно біля острова Зміїного / Фото з фейсбуку Тараса Березовця

І от питання – ну хто, хто так називає корабель, у 2017-му році спускаючи його на воду, щоб вислати в Україну?! Та ж там додатковий склад у риму – ну просто проситься сам собою (вже не кажучи про те, що й "Бех" – українське прізвище).

"То моє море" (с), цуки. Не бути тут вашому грьобаному флоту. Всі, всі підете на дно. Слава ЗСУ.

Актуальне – деталі ліквідації російського буксиру "Василь Бех" поблизу острова Зміїний: дивіться відео