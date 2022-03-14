"В этой войне не будет победителей, только побежденные": генсек ООН о войне в Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал нападение России на Украину. В частности, политик объяснил, что в этой войне не будет победителей, лишь проигравшие.

Соответствующее заявление сделал Антониу Гутерреш 14 марта. То есть на 19 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Генсек ООН призвал прекратить войну

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к миру в Украине.

Украина горит. Страна рушится на глазах мира. Влияние на мирное население приобретает чудовищные размеры. Множество невинных людей – в том числе женщин и детей – были убиты,

– заявил генсек ООН.

Антониу Гутерреш заявил, что:

после ударов российских войск дороги, аэропорты и школы лежат в руинах;

по данным ВОЗ, по меньшей мере 24 медицинских учреждения подверглись атакам;

сотни тысяч людей остаются без воды и электричества.

"Две вещи каждый раз становятся все более очевидными: во-первых, все становится хуже, во-вторых, каким бы не был результат, в этой войне не будет победителей, а только проигравшие", – заявил Гутерреш.

Гутерреш прокомментировал "закрытие неба"

Чиновник пояснил, что разговаривал с несколькими мировыми лидерами, которые контактировали с Владимиром Путиным. Известно, что они работают как посредники. Сам Гутерреш не разговаривал с Путиным с начала полномасштабной войны в Украине.

Комментируя "закрытие неба" генсек ООН сказал: "Рассматривают такую возможность, как риск эскалации, которая может привести к глобальному конфликту". Он заявил, что надо быть осмотрительными.

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