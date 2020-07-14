В этом году хасиды не смогут приехать в Умань для празднования Рош Ха-Шана, – МИД
Украинское МИД приняло решение, что десятки тысяч хасидов не смогут прибыть в этом году в Умань для празднования Рош Ха-Шана. Причиной этого является неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Израиле.
Заметим, что Израиль находится в так называемой красной зоне по показателям заболеваемости COVID-19. Поэтому, в целях безопасности участники межведомственного совещания в МИД пришли к мнению о невозможности проведения традиционного паломничества хасидов в Умань. Об этом говорится в документе, копию которого обнародовал мэр Умани Александр Цебрий в фейсбуке.
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Причины невозможности паломничества хасидов в Умань
- Эпидемиологическая ситуация в Израиле;
- Запрет на проведение массовых мероприятий в Украине;
- Нагрузка на украинские медицинские учреждения;
- Необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан;
- Сложности с контролем правоохранительными органами соблюдения паломниками режима самоизоляции.
Результатом межведомственного совещания в помещении МИД Украины стало общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно,
– написал Цебрий.
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Что известно о празднике Рош Ха-Шана
- Это праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Рош Ха-Шана обычно приходится на конец сентября – начало октября. В этом году празднование иудейского Нового года Рош Ха-Шана состоится с 18 по 20 сентября.
- Все евреи, которые представляют течение брацлавского хасидизма, считают своим долгом побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана в Умани. Могила Рабби Нахмана в украинском городе стала местом паломничества последователей его учения.