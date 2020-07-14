Украинское МИД приняло решение, что десятки тысяч хасидов не смогут прибыть в этом году в Умань для празднования Рош Ха-Шана. Причиной этого является неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в Израиле.

Заметим, что Израиль находится в так называемой красной зоне по показателям заболеваемости COVID-19. Поэтому, в целях безопасности участники межведомственного совещания в МИД пришли к мнению о невозможности проведения традиционного паломничества хасидов в Умань. Об этом говорится в документе, копию которого обнародовал мэр Умани Александр Цебрий в фейсбуке.

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Причины невозможности паломничества хасидов в Умань

Эпидемиологическая ситуация в Израиле;

Запрет на проведение массовых мероприятий в Украине;

Нагрузка на украинские медицинские учреждения;

Необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранных граждан;

Сложности с контролем правоохранительными органами соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Результатом межведомственного совещания в помещении МИД Украины стало общее мнение, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для проведения празднования в традиционном формате невозможно,

– написал Цебрий.

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