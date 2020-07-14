Українське МЗС ухвалило рішення, що десятки тисяч хасидів не зможуть прибути цьогоріч в Умань для святкування Рош Ха-Шана. Причиною цьому є несприятлива епідеміологічна ситуація в Ізраїлі.

Зауважимо, що Ізраїль перебуває у так званій червоній зоні за показниками захворюваності COVID-19. Тож, задля безпеки учасники міжвідомчої наради у МЗС дійшли думки про неможливість проведення традиційного паломництва хасидів до Умані. Про це мовиться у документі, копію якого оприлюднив мер Умані Олександр Цебрій у фейсбуці.

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Причини неможливості паломництва хасидів до Умані

Епідеміологічна ситуація в Ізраїлі;

Заборона проведення масових заходів в Україні;

Навантаження на українські медичні заклади;

Необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоров'я як громадян України, так й іноземних громадян;

Складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.

Результатом міжвідомчої наради у приміщенні МЗС України стала загальна думка, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування в традиційному форматі неможливо,

– написав Цебрий.

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