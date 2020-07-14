Цьогоріч хасиди не зможуть приїхати до Умані для святкування Рош Ха-Шана, – МЗС
Українське МЗС ухвалило рішення, що десятки тисяч хасидів не зможуть прибути цьогоріч в Умань для святкування Рош Ха-Шана. Причиною цьому є несприятлива епідеміологічна ситуація в Ізраїлі.
Зауважимо, що Ізраїль перебуває у так званій червоній зоні за показниками захворюваності COVID-19. Тож, задля безпеки учасники міжвідомчої наради у МЗС дійшли думки про неможливість проведення традиційного паломництва хасидів до Умані. Про це мовиться у документі, копію якого оприлюднив мер Умані Олександр Цебрій у фейсбуці.
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Причини неможливості паломництва хасидів до Умані
- Епідеміологічна ситуація в Ізраїлі;
- Заборона проведення масових заходів в Україні;
- Навантаження на українські медичні заклади;
- Необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоров'я як громадян України, так й іноземних громадян;
- Складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.
Результатом міжвідомчої наради у приміщенні МЗС України стала загальна думка, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань для проведення святкування в традиційному форматі неможливо,
– написав Цебрий.
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Що відомо про свято Рош Ха-Шана
- Це свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Рош Ха-Шана зазвичай припадає на кінець вересня – початок жовтня. Цьогоріч святкування юдейського Нового року Рош Гашана відбудеться з 18 по 20 вересня.
- Усі євреї, які представляють течію брацлавського хасидизму, вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана в Умані. Могила Раббі Нахмана в українському місті стала місцем паломництва послідовників його вчення.