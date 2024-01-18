Глава МИД Украины Кулеба в эфире телемарафона подтвердил, что подготовка к появлению F-16 в украинском небе активно продолжается. Пока все идет по плану.

Обратите внимание Основные для нас F-16, – летчик-инструктор сказал, как могут помочь Gripen

По словам Кулебы, сейчас готовятся пилоты и инженеры. Кроме того, идет подготовка инфраструктуры. Все страны, которые пообещали передать Украине F-16, придерживаются своих обязательств. В то же время сама технология очень сложна.

Речь же не о том, чтобы просто пересесть из одной машины в другую. По словам Кулебы, здесь меняется даже концепция управления воздушным сражением. Процесс продолжается. Конечно, он занимает время. Однако все идет по плану.

Я думаю, что в этом году уже должны быть первые победы F-16 в небе,

– подчеркнул глава МИД,

Украина будет производить Patriot

Ранее Владимир Зеленский поразил заявлением, что Украина будет производить Patriot. Конечно, говорить о каких-то конкретных сроках – слишком рано. Сначала наше государство должно получить все необходимые лицензии. Однако это произойдет.

Президент подчеркнул, что Patriot – уникальная система. Она уже проявила свою максимальную эффективность.