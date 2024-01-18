Глава МЗС України Кулеба в ефірі телемарафону підтвердив, що підготовка до появи F-16 в українському небі – активно триває. Наразі все йде за планом.

Зверніть увагу Основні для нас F-16, – льотчик-інструктор сказав, як можуть допомогти Gripen

За словами Кулеби, наразі готуються пілоти та інженери. Окрім того, триває підготовка інфраструктури. Всі країни, які пообіцяли передати Україні F-16, – дотримуються своїх зобов'язань. Водночас сама технологія – дуже складна.

Мовиться ж не про те, аби просто пересісти з однієї маишини в іншу. За словами Кулеби, тут змінюється навіть концепція управління повітряним боєм. Процес триває. Звичайно, він займає час. Однак все йде за планом.

Я думаю, що цього року вже мають бути перші перемоги F-16 в небі в Україні,

– наголосив глава МЗС,

Україна виготовлятиме Patriot

Раніше Володимир Зеленський вразив заявою, що Україна виготовлятиме Patriot. Звичайно, говорити про якісь конкретні терміни – надто рано. Спершу наша держава має отримати усі необхідні ліцензії. Однак це – станеться.

Президент наголосив, що Patriot – унікальна система. Вона вже проявила свою максимальну ефективність.