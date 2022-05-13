Этот корабль имеет большое значение для страны-агрессора. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Игорь Козий.

Россия потеряла еще один корабль в Черном море, – источники в разведке

"Более того, этот корабль для логистической системы или системы тыла военно-морских сил России очень важен. Это однозначно", – добавил он.

По его словам, вес этого судна равняется примерно почти двум сотням российского металлолома в виде танков, например Т-90.

Что касается светлого будущего корабля, то, на мой взгляд, оно решилось. Как и остальное "светлое будущее" всего Черноморского флота России. То есть, его били и будут бить,

– сказал Козий.

Он надеется, что все остальные корабли последуют за флагманом "Москва" и затонут.

Россия потеряла корабль "Всеволод Бобров": что известно

Сначала источники в разведке сообщили, что государство-агрессор могло потерять еще один корабль в Черном море. Речь шла о судне тылового обеспечения проекта 23120, а таких в России только два.

Впоследствии спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Это судно является одним из новейших в российском флоте. Он шел в направлении острова Змеиный.

По предварительной информации, судно пытается вернуться в Севастополь, но эту информацию еще уточняют.

При этом стоит заметить, что если оккупанты выведут корабль за пределы Черного моря для ремонта, обратно его не пропустит Турция.

Справка. По состоянию на утро 12 мая от 24 февраля оккупанты потеряли 13 кораблей и катеров. За прошедшие сутки Генштаб добавил еще одно судно в список. Вероятно, говорилось именно о корабле "Всеволод Бобров".