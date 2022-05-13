Цей корабель має велике значення для країни-агресорки. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігор Козій.

До теми Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, – джерела у розвідці

"Ба більше, цей корабель для логістичної системи, чи системи тилу військово-морських сил Росії є дуже важливим. Це однозначно", – додав він.

За його словами, вага цього судна дорівнює приблизно майже двом сотням російського металобрухту у вигляді танків, наприклад Т-90.

Щодо світлого майбутнього цього корабля, то, на мій погляд, воно вирішилось. Як і решта "світлого майбутнього" усього Чорноморського флоту Росії. Тобто, його били і будуть бити,
– сказав Козій.

Він сподівається, що усі інші кораблі підуть за флагманом "Москва" й затонуть.

Росія втратила корабель "Всеволод Бобров": що відомо

  • Спершу джерела у розвідці повідомили, що держава-агресорка могла втратити ще один корабель в Чорному морі. Мовилося про судно тилового забезпечення проєкту 23120, а таких в Росії лише два.
  • Згодом речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Це судно є одним із найновіших у російському флоті. Він йшов в напрямку острова Зміїний.
  • За попередньою інформацією, наразі судно намагається повернутися у Севастополь, але цю інформацію ще уточнюють.
  • При цьому варто зауважити, що якщо окупанти виведуть корабель за межі Чорного моря для ремонту, назад його не пропустить Туреччина.