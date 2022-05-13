Цей корабель має велике значення для країни-агресорки. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігор Козій.
До теми Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, – джерела у розвідці
"Ба більше, цей корабель для логістичної системи, чи системи тилу військово-морських сил Росії є дуже важливим. Це однозначно", – додав він.
За його словами, вага цього судна дорівнює приблизно майже двом сотням російського металобрухту у вигляді танків, наприклад Т-90.
Щодо світлого майбутнього цього корабля, то, на мій погляд, воно вирішилось. Як і решта "світлого майбутнього" усього Чорноморського флоту Росії. Тобто, його били і будуть бити,
– сказав Козій.
Він сподівається, що усі інші кораблі підуть за флагманом "Москва" й затонуть.
Росія втратила корабель "Всеволод Бобров": що відомо
- Спершу джерела у розвідці повідомили, що держава-агресорка могла втратити ще один корабель в Чорному морі. Мовилося про судно тилового забезпечення проєкту 23120, а таких в Росії лише два.
- Згодом речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Це судно є одним із найновіших у російському флоті. Він йшов в напрямку острова Зміїний.
- За попередньою інформацією, наразі судно намагається повернутися у Севастополь, але цю інформацію ще уточнюють.
- При цьому варто зауважити, що якщо окупанти виведуть корабель за межі Чорного моря для ремонту, назад його не пропустить Туреччина.
- В Одеській ОВА раніше зазначали, що понад все російське командування боїться, щоб історія із "зануренням" Москви не повторилась з іншими суднами.