Цей корабель має велике значення для країни-агресорки. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Ігор Козій.

До теми Росія втратила ще один корабель у Чорному морі, – джерела у розвідці

"Ба більше, цей корабель для логістичної системи, чи системи тилу військово-морських сил Росії є дуже важливим. Це однозначно", – додав він.

За його словами, вага цього судна дорівнює приблизно майже двом сотням російського металобрухту у вигляді танків, наприклад Т-90.

Щодо світлого майбутнього цього корабля, то, на мій погляд, воно вирішилось. Як і решта "світлого майбутнього" усього Чорноморського флоту Росії. Тобто, його били і будуть бити,

– сказав Козій.

Він сподівається, що усі інші кораблі підуть за флагманом "Москва" й затонуть.

Росія втратила корабель "Всеволод Бобров": що відомо

Спершу джерела у розвідці повідомили, що держава-агресорка могла втратити ще один корабель в Чорному морі. Мовилося про судно тилового забезпечення проєкту 23120, а таких в Росії лише два.

Згодом речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук підтвердив, що ЗСУ завдали удару по ворожому кораблю "Всеволод Бобров". Це судно є одним із найновіших у російському флоті. Він йшов в напрямку острова Зміїний.

За попередньою інформацією, наразі судно намагається повернутися у Севастополь, але цю інформацію ще уточнюють.

При цьому варто зауважити, що якщо окупанти виведуть корабель за межі Чорного моря для ремонту, назад його не пропустить Туреччина.

Довідка. Станом на ранок 12 травня від 24 лютого окупанти втратили 13 кораблів та катерів. За минулу добу Генштаб додав ще одне судно до переліку. Ймовірно, мовилось саме про корабель "Всеволод Бобров".