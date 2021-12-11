В сети публикуют кадры того, к чему люди прибегают, чтобы все-таки упаковать товар во что-то полиэтиленовое.

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Как украинцы избегают ограничения по одноразовым пакетам

Чтобы упаковать продукты в почти одноразовый пакет, но не платить за него, люди догадались использовать одноразовые перчатки. Они сейчас бесплатные.

Телеграмы сразу нескольких украинских городов, в частности Одессы и Харькова, опубликовали соответствующие снимки из супермаркетов. На них покупатели в перчатки наложили помидоры и перцы чили.

Украинцы пакуют товар в одноразовые перчатки / Телеграм "Одесса как она есть"

Перчатки сейчас безвозмездные / Телеграм "Веха"​

Реакция сети на такую "изобретательность"

Пользователи сети по-разному реагируют на продукты в перчатках. Кто-то шутит, что люди имеют на это право, потому что продавцы перестали давать сдачу до 50 копеек. Другие же благодарят за идею и говорят, что и сами так будут делать.

Кроме того, украинцы раздумывают, сколько же в перчатку может уместиться сахара или же крупы. И подытоживают, что "украинский народ не победить".

Запрет распространения одноразовых пакетов

С 10 декабря в Украине начали действовать нормы, касающиеся сверхтонких и тонких пластиковых пакетов – со стенками толщиной до 15 микрометров. Сейчас закон лишь ограничивает их оборот – такие пакеты запрещено распространять бесплатно.

Исключением являются пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225 на 345 на 450 миллиметров, используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Их можно использовать до 1 января 2023 года.

В случае бесплатного распространения пластиковых пакетов придется платить штраф – от 1 700 до 3 400 гривен. Повторное нарушение будет "стоить" от 3 400 до 8 500 гривен.

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