У мережі публікують кадри того, до чого люди вдаються, аби таки запакувати товар у щось поліетиленове.
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Як українці уникають обмеження щодо одноразових пакетів
Щоб запакувати продукти в майже одноразовий пакет, але не платити за нього, люди здогадалися використовувати одноразові рукавиці. Вони наразі безкоштовні.
Телеграми одразу кількох українських міст, зокрема Одеси та Харкова, опублікували відповідні знімки зі супермаркетів. На них покупці у рукавички наклали помідорів та перцю чилі.
Українці пакують товару в одноразові рукавиці /Телеграм "Одесса как она есть"
Рукавички наразі безоплатні / Телеграм "Веха"
Реакція мережі на таку "винахідливість"
Користувачі мережі по-різному реагують на продукти в рукавичках. Хтось жартує, що люди мають на це право, бо продавці перестали давати решту до 50 копійок. Інші ж дякують за ідею та кажуть, що й самі так робитимуть.
Крім того, українці роздумують, скільки ж у рукавичку може вміститися цукру або ж крупи. Та підсумовують, що "український народ не перемогти".
Заборона розповсюдження одноразових пакетів
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