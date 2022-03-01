На видео видно, как БТР двигается по полю. На фоне можно увидеть только ноги гражданских мужчин, которые очень радуются тому, что им удалось отобрать БТР у россиян.

К теме Такое возможно только в Украине: у россиян украли из-под носа военную технику на тракторе

Также можно заметить, что машина не пустая – в ней есть патроны.

Мы х*рим! Сп**дили БТР!,

– эмоционально выкрикнул мужчина.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что украинский народ – непобедим.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!