Этот новый "Сталинград" будет именно за это, – Зеленский о борьбе за наши земли

Россия ведет войну против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский описал то, что будет считать победой в этой войне.

Во время встречи с журналистами Зеленский назвал несколько пунктов, которые будут считаться победой Украины в войне, которую начала Россия. Первый из них – это сохранение нашего суверенитета, а второй – "чтобы мы не потеряли сотни тысяч людей". Остальные пункты – это о территории Украины.

"Никакие не могут быть разговоры о том, что мы дадим возможность Крым назвать чьей-то территорией. Это только наша территория, украинская территория. Я согласен с тем, что там может быть вопрос отсрочки этого. Это может такое компромиссное решение", – заявил Зеленский.

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Такая же ситуация и в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

И именно война за Донбасс, то, о чем мы говорим, тот самый Сталинград, который может быть или будет – он будет именно за это. И то, что Россия признала ОРДЛО, – мы должны найти выход из этой ситуации. Мы, как Украина, для нас сохранение этих территорий как украинских и сохранение их статуса как украинских – очень важно,

– заявил Президент.

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Отдельно он затронул и темы территорий, попавших под российскую оккупацию после полномасштабного вторжения России 24 февраля. По словам Зеленского, статус этих территорий не обсуждается. Хотя россияне и выставляют свои ультиматумы по отношению к ним.