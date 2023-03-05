На этот раз темнокожий: в сети обсуждают еще одного "потерянного брата" Шмыгаля

У Дениса Шмыгаля снова появился чуть ли не новый "двойник". Очень схожий чертами лица на премьера американский политик Рафаэль Гамалиель Ворнок.

Он сенатор-демократ от Джорджии и пастор в США. Он также является членом Демократической партии США.

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Что известно о новом "брате" Шмыгаля

В сети начали распространять фото американского политика Рафаэля Уорнока, которого сравнивают с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.



Сенатор Ворнок визуально похож на Шмыгаля / Фото Matthew Pearson/WABE



Шмигаль схож с сенатором из США

Что известно о Рафаэле Ворноке

Это американский пастор баптистской церкви Эбенезер в Атланте. Следует заметить, по данным Это американский пастор баптистской церкви Эбенезер в Атланте. Следует заметить, по данным CNN , 15 января 2023 года в этой церкви выступил Джо Байден. Он стал первым действующим президентом, выступившим на службе церкви Эбенезер. Стоит заметить, что эта церковь особенна тем, что ее до убийства возглавлял сам Мартин Лютер Кинг. В 2022 году Рафаэль Уорнок победил на выборах в Сенат США в штате Джорджия. Он обогнал свою оппонентку-республиканку Келли Леффлер и стал первым демократом-афроамериканцем, представляющим Джорджию.

Сходство Шмыгаля и Шарля Мишеля

У Дениса Шмыгаля не в первый раз возникают подобные казусы. Так, отправившись в Брюссель с официальным визитом 9 февраля 2021 года, премьер-министр Украины встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Хотя встреча была серьезной, СМИ заметили сходство двух политиков. Совместную фотографию опубликовал украинский премьер.



Шмигаль и Шарль Мишель в Брюсселе / Фото с телеграма Дениса Шмыгаля

Шмигаль и Мишель на встречах в Украине и за рубежом / Фото Кабмина, Дениса Шмыгаля

Денис Шмигаль, комментируя сходство с Шарлем Мишелем, заявлял, что у них есть схожие элементы – мол, в очках, с бородой, лысые и в масках: "В жизни мы совсем не похожи, никаких курьезов не вижу". Украинский премьер заверил, что с Мишелем они схожи по духу, ведь оба – проевропейские политики.