На этот шок они и рассчитывали, – Арестович о высадке русских возле ОП и уничтожении Зеленского

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о планах российских десантников высадиться возле ОП и попытках ликвидация высшего руководства страны.

Арестович заявил, что враг имел целью посеять панику.

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Арестович о планах оккупантов

Советник главы ОП объяснил, что тактика врага делает ставку на "шок и трепет". По его словам, россияне именно так воюют: шоковый удар авиацией, артиллерией, крылатыми ракетами, высадка спецназа, десанта.

Арестович добавил, что второй десант россиян (после Гостомеля) планировал высадиться на Офис президента Украины. Однако город сумел выдержать удар, поэтому они перебросили военных на помощь туда. Мы с автоматами здесь уже все были готовы встречать.