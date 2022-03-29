На этот шок они и рассчитывали, – Арестович о высадке русских возле ОП и уничтожении Зеленского
Источник:BBC Украина
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о планах российских десантников высадиться возле ОП и попытках ликвидация высшего руководства страны.
Арестович заявил, что враг имел целью посеять панику.
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Арестович о планах оккупантов
Советник главы ОП объяснил, что тактика врага делает ставку на "шок и трепет". По его словам, россияне именно так воюют: шоковый удар авиацией, артиллерией, крылатыми ракетами, высадка спецназа, десанта.
Арестович добавил, что второй десант россиян (после Гостомеля) планировал высадиться на Офис президента Украины. Однако город сумел выдержать удар, поэтому они перебросили военных на помощь туда. Мы с автоматами здесь уже все были готовы встречать.
Вы представляете себе десант на Офис президента, на Печерске, какой был бы шок? На этот шок они рассчитывали,
– добавил Арестович.
По мнению эксперта, и диверсанты, которые шли на города, и попытки войти на Оболонь по пять машин – все это делалось для того, чтобы возникла паника, чтобы Украина не противилась, чтобы руководство государства просто сбежало. Арестович добавил, что в целом такой план очень эффективен. Если бы в Украине была бы такая же система власти с акцентом на центре, как и в России, тогда можно было парализовать страну.
Но у нас же "бардак" – вечный Майдан и Гуляйполе, мы просто не знали, что нужно паниковать, и ребята из Оболонской терробороны и наш спецназ постреляли их там прямо на месте,
– рассказал Арестович.
Ликвидация Зеленского
Кроме того, Алексей Арестович заявил, ссылаясь на оперативную информацию, что российские захватчики не отказываются от намерения физического уничтожения президента Украины Владимира Зеленского или кого-то из представителей высшего эшелона руководства страны.
Речь идет и о военных, и о политиках. По словам Арестовича, он входит в первую пятерку целей россиян. Он добавил, что российские захватчики четыре раза стреляли непосредственно на Банковой. С другой стороны, атака на ОП – это уничтожить все пути к переговорам.
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