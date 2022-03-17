Экономически Россия уже начала проигрывать. Об этом в эфире 24 канала заявил генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос.
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Сейчас задача украинских защитников – не дать россиянам на фронте создать ударную группировку и нанести удар в направлении Киева, сказал генерал. Разочарованность российских войск по всей Украине играет в нашу пользу.
Они уже потеряли инициативу, но не окончательно,
– заявил генерал Вооруженных Сил Украины.
Сможем наносить точечные удары, – Кривонос
Оккупантам уже удалось создать более-менее надежную систему управления и проработать новую тактику, касающуюся передвижения колонн. Уже нет длинных колонн, которые ВСУ уничтожали на подходах к городам.
Также сейчас оккупанты в основном передвигаются ночью. Сергей Кривонос отметил, если активизировать деятельность Сил специальных операций Украины и непосредственно движение сопротивления в тылу – мы сможем наносить точечные удары по системе логистики врага.
"Эту неделю надо продержаться, чтобы не допустить, чтобы враг снова начал наступление. На определенных участках будет попытка нарастить, но наша задача – формировать контрударные группировки", – сказал генерал.
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