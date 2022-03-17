Економічно Росія вже почала програвати. Про це в ефірі 24 каналу заявив генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос.

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Наразі завдання українських захисників – не дати росіянам на фронті створити ударне угруповання і завдати удару у напрямку Києва, сказав генерал. Розшарованість російських військ по всій Україні грає на нашу користь.

Вони вже втратили ініціативу, але не остаточно,

– заявив генерал Збройних Сил України.

Зможемо завдавати точкові удари, – Кривонос

Окупантам вже вдалося створити більш-менш надійну систему управління й опрацювати нову тактику, що стосується пересування колон. Вже нема довгих колон, які ЗСУ знищували на підходах до міст.

Також наразі окупанти в основному пересуваються вночі. Сергій Кривонос зазначив, якщо активізувати діяльність Сил спеціальних операцій України і безпосередньо рух опору в тилу – ми зможемо завдавати точкові удари по системі логістики ворога.

"Цей тиждень треба протриматися, аби не допустити, щоб ворог знову розпочав наступ. На певних ділянках буде намагання наростити, але наше завдання – формувати контрударні угруповання", – сказав генерал.

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