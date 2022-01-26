Эвакуация дипломатов не означает неизбежное наступление Путина

Власти США, Великобритании, Австралии, Канады и Германии призвали своих дипломатов покинуть посольства в Украине. Такое решение принимается из-за вероятной российской агрессии.

Такое заявление же посеяло панику среди части украинского общества. Давайте спокойно разберемся, как стоит расценивать заявления наших партнеров на Западе и действительно ли призыв к дипломатам покинуть Украину свидетельствует о неизбежности нового вторжения России.

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Накануне Госдеп США призвал своих дипломатов и их семьи в добровольном порядке покинуть посольство в Киеве. В Госдепе заявили о том, что такое решение было принято опираясь на слова президента США Джо Байдена.

В Госдепе США обеспокоены

Он говорил о том, что военные действия со стороны России могут начаться в любой момент. В такой ситуации правительство США не сможет гарантировать эвакуацию своих дипломатов.

Потому в добровольном порядке им рекомендуют уже сейчас искать пути возвращения на Родину. Сразу после этого примеру США последовали и другие страны.

Ожидаемо, это вызвало волну негодования среди украинцев, особенно на фоне полнейшего спокойствия со стороны нашей власти. Например, министр обороны Украины Алексей Резников вообще заявил, что паниковать, а тем более собирать тревожный чемодан, не стоит.

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Почему война не есть неизбежной

С этим заявлением Резникова конечно можно поспорить. В то же время стоит отметить, что история с дипломатами абсолютно не подтверждает тот факт, что война неизбежна, и сейчас я объясню, почему.

Запад сильно повышает ставки

Во-первых, начнем с того, что нынешнее противостояние между Россией и коллективным Западом, как и большинство современных войн, носит гибридный характер и всегда сопровождается информационными атаками.

С одной стороны, США и НАТО идут на беспрецедентное усиление Европы, что показывает Путину их решительность давать отпор.

Но в такой ситуации, согласитесь, выглядело бы странно, если бы перед угрозой войны, США, или Великобритания не призвали бы своих граждан и дипломатов покинуть зону вероятного конфликта. В первую очередь это посыл Путину: хочешь войны – мы готовы. Но это лишь посыл, и совсем не призыв к войне.

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К тому же Запад сегодня сильно повышает ставки. Кроме активизации Байдена по развертыванию сил в Европе, премьер Великобритании Борис Джонсон озвучивает сценарии вероятного нападения Путина.

Всё это делается для того, чтобы убедить Путина в серьезности своего настроя и в конечном итоге заставить его отступить. Вдобавок на лидеров США и Великобритании, которые заняли главенствующие роли в борьбе с Путиным, и внутри их стран льется масса критики и обвинений.

Например, после захвата талибами власти в Афганистане, когда дипмиссии США и той же Великобритании вынуждены были хаотично покидать страну, западная пресса засыпает Байдена и Джонсона вопросами, мол, как же так, в Украине может начаться война, а вы снова медлите с эвакуацией наших дипломатов?



Демонстрация решительности в Украине – хорошая уловка для Путина / Getty Images

Хорошая уловка для Путина

К тому же обратите внимание, что первыми о выводе дипломатов из Украины заявили США, Великобритания и Австралия, а это, напомню, достаточно новый военный Альянс, который сейчас сильно прижимает хвост китайцам и россиянам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Поэтому демонстрация решительности в Украине это хорошая уловка для Путина.

В то же время стоит отметить, что Польша, которая имеет достаточно тесные связи с США и точно владеет информацией их разведки, не спешит эвакуировать свое Генеральное консульство расположенное в Харькове, который вообще-то, куда более подвержен нападению россиян, нежели посольство США в Киеве.

К тому же, речь не идет об эвакуации всего посольства. Если быть точным, то речи об эвакуации вообще не идет. Посольства, а также ключевые сотрудники дипмиссий, продолжат свою работу. Сейчас говорят о добровольном выезде членов семей дипломатов и работников посольств, которые не выполняют критически важную работу

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Поэтому не стоит расценивать историю с западными дипломатами, как сигнал к началу полномасштабной войны. К тому же, не Запад готовит вторжение в Украину, а Россия. Потому куда важнее следить за тем, как себя ведет российское консульство. Ведь именно это может стать сигналом вероятной большой войны