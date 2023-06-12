Террористы оборвали жизнь жительницы Голой Пристани Татьяны Гришко. У нее должна была родиться доченька.

Обратите внимание Жертв не удается избежать, – Гуменюк рассказала, уменьшились ли обстрелы на Херсонщине

В Херсонской области оккупанты убили беременную женщину

Знакомые и близкие Татьяны вспоминают ее как прекрасного человека и талантливого парикмахера.

Спасая бабушку с дедушкой от наводнения, она попала под обстрел. Погибла золотая, красивая, отзывчивая девушка. Моя коллега. С ней погибла ее нерожденная дочь. За что вы ее убили, русские? За что вы убили ее нерожденного ребенка? Она должна была родить и жить, просто жить. Я навсегда запомню тебя, твою улыбку, извини,

– написала коллега погибшей женщины Ольга Супрун.

Татьяна Гришко была талантливым парикмахером и любила свою работу. У нее было много мечт и планов на будущее.

В июле Татьяне должно было исполниться 33 года.



В июле Татьяне должно было исполниться 33 года / фото из соцсетей

"Мы учились с тобой вместе, строили планы на будущее. Ты была искренняя, добрая, отзывчивая девушка. Замечательным парикмахером, мастером своего дела. Светлая тебе память", – написала подруга Татьяны Вероника Чепурная.



Татьяна была беременна / фото из соцсетей

Жестокие обстрелы Херсонщины: последние новости