Терористи обірвали життя мешканки Голої Пристані Тетяни Гришко. У неї мала народитися донечка.

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На Херсонщині окупанти вбили вагітну жінку

Знайомі та близькі Тетяни згадують її як прекрасну людину та талановиту перукарку.

Рятуючи бабусю із дідусем від повені, вона потрапила під обстріл. Загинула золота, красива, чуйна дівчина. Моя колега. З нею загинула її ненароджена донечка. За що ви її вбили, росіяни?! За що ви вбили її ненароджену дитину?! Вона мала народити і жити, просто жити. Я назавжди запам'ятаю тебе, твою посмішку, пробач,

– написала колега загиблої жінки Ольга Супрун.

Тетяна Гришко була талановитою перукаркою і любила свою роботу. Вона мала багато мрій та планів на майбутнє.

У липні Тетяні мало виповнитись 33 роки.



У липні Тетяні мало виповнитись 33 роки / фото із соцмереж

"Ми вчились з тобою разом, будували плани на майбутнє. Ти була щира, добра, чуйна дівчина. Чудовим перукарем, майстром своєї справи. Світла тобі памʼять", – написала подруга Тетяни Вероніка Чепурна.



Тетяна була вагітною / фото із соцмереж

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