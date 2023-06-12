Кількість обстрілів зменшилась завдяки бойовій роботі українських військових. Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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На Херсонщині зменшились обстріли

За словами Гуменюк, кількість обстрілів Херсонщини та правобережжя була зменшена завдяки нашій бойовій роботі. Протягом дня ворог 9 разів обстріляв населені пункти і 19 разів вночі.

Вночі окупанти активізуються. Вони продовжують той самий нічний терор. Однак хоча обстрілів стало менше, але жертв не вдається уникнути,

– зазначила Гуменюк.

Вона наголосила, що зараз скупчення людей вже менше і немає такої кількості жертв.

"Нам вдалося врегулювати ситуацію та донести людям особливості цієї роботи та необхідність дослухатись до влади та військових", – додала Гуменюк.

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