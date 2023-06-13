Так, террористы используют кадры, выдавая их за свои. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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По словам Демченко, "цинизм российской стороны зашкаливает", поскольку захватчики не проводят в необходимом количестве эвакуацию людей, а вместо этого используют кадры, выдавая их за свои.

Он подчеркнул, что в общей сложности подразделения ГПСУ, привлеченные к эвакуации людей, эвакуировали около 100 человек.

За прошедшие сутки таких было 15. К тому же подключены и подразделения аэроразведки, чтобы выявлять людей, которым нужна помощь,

– добавил Демченко.

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