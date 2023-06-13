Так, террористы используют кадры, выдавая их за свои. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Важно Эвакуация под тотальными обстрелами: как живут херсонцы, отказывающиеся уехать
Оккупанты используют кадры эвакуации, которую проводит Украина
По словам Демченко, "цинизм российской стороны зашкаливает", поскольку захватчики не проводят в необходимом количестве эвакуацию людей, а вместо этого используют кадры, выдавая их за свои.
Он подчеркнул, что в общей сложности подразделения ГПСУ, привлеченные к эвакуации людей, эвакуировали около 100 человек.
За прошедшие сутки таких было 15. К тому же подключены и подразделения аэроразведки, чтобы выявлять людей, которым нужна помощь,
– добавил Демченко.
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- На сегодняшний день оккупанты нагло целятся по спасательным лодкам с волонтерами и мирными жителями с левого берега Херсонщины, который временно неподконтролен Украине.
- Сейчас в основном эвакуация происходит с правобережья, которое подконтрольно Украине. Оккупанты продолжают сопротивляться эвакуации, обстреливая украинских спасателей.
- На левобережье, контролируемом оккупантами, люди не были предупреждены об опасности. К тому же ранее российские военные отбирали у гражданских лодок.
- Отметим, что на левый берег пришелся самый высокий уровень затопления: вода поднялась выше крыш домов.
- Так, оккупанты блокируют любую эвакуацию, даже если ее организуют местные волонтеры. К примеру, не пропускают родственников, приехавших в подтопленный город помочь своим близким. Сами россияне тоже не проводили эвакуации.
- Несмотря на это, наши спецназовцы совместно с ГСЧС пытаются проводить спасательные операции под обстрелами и мощным течением Днепра.