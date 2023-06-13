Так, терористи використовують кадри, видаючи їх за свої. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Важливо Евакуація під тотальними обстрілами: як живуть херсонці, які відмовляються виїхати

Окупанти використовують кадри евакуації, яку проводить Україна

За словами Демченка, "цинізм російської сторони зашкалює", оскільки загарбники не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, а натомість використовують кадри, видаючи їх за свої.

Він наголосив, що загалом підрозділи ДПСУ, які залучені до евакуації людей, евакуювали близько 100 осіб.

За минулу добу таких було 15. До того ж долучені і підрозділи аеророзвідки, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога,

– додав Демченко.

Яка ситуація на Херсонщині: останні новини