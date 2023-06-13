Так, терористи використовують кадри, видаючи їх за свої. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
Важливо Евакуація під тотальними обстрілами: як живуть херсонці, які відмовляються виїхати
Окупанти використовують кадри евакуації, яку проводить Україна
За словами Демченка, "цинізм російської сторони зашкалює", оскільки загарбники не проводять в необхідній кількості евакуацію людей, а натомість використовують кадри, видаючи їх за свої.
Він наголосив, що загалом підрозділи ДПСУ, які залучені до евакуації людей, евакуювали близько 100 осіб.
За минулу добу таких було 15. До того ж долучені і підрозділи аеророзвідки, щоб виявляти людей, яким потрібна допомога,
– додав Демченко.
Яка ситуація на Херсонщині: останні новини
- На сьогодні окупанти нахабно ціляться по рятувальних човнах із волонтерами та мирними жителями із лівого берега Херсонщини, який тимчасово є непідконтрольним Україні.
- Зараз в основному евакуація відбувається з правобережжя, яке підконтрольне Україні. Окупанти продовжують чинити опір евакуації, обстрілюючи українських рятувальників.
- На лівобережжі, яке контролюють окупанти, люди не були попереджені про небезпеку. До того ж раніше російські військові відбирали у цивільних човни.
- Зауважимо, що на лівий берег припав найбільший рівень затоплення: вода піднялася вище, ніж дахи будинків.
- Так, окупанти блокують будь-яку евакуацію, навіть якщо її організовують місцеві волонтери. Наприклад, не пропускають родичів, що приїхали в підтоплене місто допомогти своїм близьким. Самі росіяни теж не проводили евакуації.
- Попри це наші спецпризначенці спільно з ДСНС намагаються проводити рятувальні операції під обстрілами та потужною течією Дніпра.