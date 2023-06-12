Окупанти нахабно ціляться по рятувальних човнах із волонтерами та мирними жителями із Лівого берега Херсонщини, який тимчасово є непідконтрольним Україні. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Дивіться також Немов із фільму про апокаліпсис: який вигляд зараз має Каховське водосховище

Евакуація під прицілом росіян

Сергій Хлань повідомив, що більшість людей із Херсонщини погоджуються на евакуацію, яка проходить під тотальними ворожими обстрілами.

11 червня стався трагічний випадок, коли під час евакуації людей із Лівого берега, окупанти обстріляли три евакуаційні катери. Троє людей загинули,

– зазначив він.

Загальне число постраждалих від обстрілів лише за минулу добу сягає 13 осіб. Росіяни, які на окупованій частині Херсонщини не здійснюють жодних операцій з порятунку мирного населення, намагаються збільшити число жертв внаслідок екоциду, вдаючись до мінометних обстрілів та ракетних атак.

Найбільша зона ризику – мікрорайон Острів, оскільки він найближче розташований до тимчасово окупованого Лівобережжя Херсонщини.

"Його з'єднує із основною частиною Херсона тільки невеличкий міст – його і називають евакуаційним маршрутом. Далі через Корабельну площу на катері людей евакуюють до обласного центра", – пояснив Хлань.

Попри труднощі, які повсякчас виникають, українці продовжують допомагати один одному.

Херсонці відмовляються покидати домівки

Депутат Херсонської обласної ради розказав, що є люди, які відмовляються від евакуації із затоплених населених пунктів Херсонщини.

Їх не так багато, їх фіксують волонтери та доставляють їжу, переконують виїжджати,

– додав він.

Втім, нерідко місцеві жителі збираються разом біля підтопленого будинку та організовують свій побут. Волонтери повсякчас намагаються пояснити людям, чим може бути небезпечним їхнє перебування в затоплених оселях.

Сергій Хлань зауважив, що попереду ще дуже багато роботи із евакуації населення. Також потім треба буде відкачувати воду з підвалів, низин та боротися зі спалахами інфекцій.

Евакуація людей із затопленої Херсонщини: останні новини