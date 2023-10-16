Видео со словами Оксаны опубликовало издание "Радио Свобода". Как заявила украинка, билет на эвакуационный рейс обошелся ей около 400 евро, передает 24 Канал.

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Все платят деньги

Оксана рассказала, что на сайте посольства Украины в Израиле находилось сообщение об организации эвакуационных рейсов. Чтобы украинцам воспользоваться им, нужно было зарегистрироваться по ссылке. Женщина отмечает, что в сообщении на сайте говорилось – рейс будет бесплатным. Впрочем, впоследствии Оксана получила сообщение, что билет на эвакуационный рейс обойдется в 415 евро за одного человека.

Я зарегистрировалась по ссылке, что я желаю воспользоваться этим рейсом, и через два дня мне прислали ссылку, где сообщили о том, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро за одного человека,

– пожаловалась украинка.

Женщина подчеркнула, что все же приобрела билеты и смогла выехать вместе с детьми, ведь другой возможности может не быть – отсутствуют самолеты и возможность купить билеты. По словам Оксаны, все, кто был с ней на борту, покупали билеты за свой счет. Кроме того, она подчеркнула, что эвакуировались из Израиля также и многие мужчины. Женщина считает, что "прежде всего должны вывозить женщин и детей, а не мужчин".

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Что заявили в посольстве

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии изданию "hromadske" заявил, что информация о якобы бесплатных эвакуационных рейсах не соответствует действительности. Он подчеркнул, что таких заявлений не было на сайте ведомства, поэтому он не понимает, откуда Оксана узнала о якобы "безвозмездных" рейсах.

Мы действительно для наиболее уязвимых ситуаций находим возможность их финансировать. Но это исключение из правил. Речь идет о людях, которые доказывают нам, что они оказались в Израиле без средств к существованию, их билеты были отменены, и у них нет средств, чтобы купить новые,

– заявил Корнийчук.

По словам посла, они смогли договориться только о довоенных ценах на билеты с авиаперевозчиками. Так, сейчас цена за билет составляет около 400 евро, в то время как средняя цена в Европу – около 1 000 долларов с человека. Корнийчук подчеркнул, что посольство делает все возможное, чтобы цены как можно ниже, впрочем, окончательное решение принимают авиакомпании, которые и получают средства от желающих эвакуироваться.

Из Сектора Газа хотят эвакуироваться все больше людей

Из сектора Газа поступает все больше сообщений от желающих эвакуироваться, среди которых немало мужчин. Об этом в эфире телемарафона сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что Украина сделала все возможное в техническом плане, чтобы эвакуировать украинцев из Сектора Газы как можно скорее, как только Египет откроет пункт пропуска и позволит вывозить людей.

Кроме того, омбудсмен заявил, что растет и количество людей, желающих эвакуироваться из Сектора Газы.

Растет количество граждан Украины, которые просят помощи с эвакуацией из Сектора Газа. И также в списках стали появляться мужчины, тоже граждане Украины и обращающиеся за помощью,

– сообщил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что связь с украинцами в Секторе Газа постоянно поддерживают, впрочем, она нестабильна и постоянно прерывается. Однако большая часть граждан Украины, пригласивших помощи на эвакуацию из Сектора Газа, ознакомлена с подробностями выезда.