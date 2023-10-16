Відео зі словами пані Оксани опублікувало видання "Радіо Свобода". Як заявила українка, квиток на евакуаційний рейс обійшовся їй близько 400 євро, передає 24 Канал.

До теми Евакуація українців із Сектору Гази: на якому вона зараз етапі і чи планують нові рейси

Всі сплачують кошти

Оксана розповіла, що на сайті посольства України в Ізраїлі було повідомлення про організацію евакуаційних рейсів. Аби українцям скористатися ним, треба було зареєструватися за посиланням. Жінка наголошує, що у повідомленні на сайті мовилося – рейс буде безоплатним. Втім, згодом Оксана отримала повідомлення, що квиток на евакуаційний рейс коштуватиме 415 євро за одну людину.

Я зареєструвалася за посиланням, що я бажаю скористатися цим рейсом, і десь через два дні мені надіслали посилання, де повідомили про те, що буде евакуаційний рейс, але він буде коштувати 415 євро за одну людину,

– поскаржилася українка.

Жінка підкреслила, що все ж придбала квитки та змогла виїхати разом з дітьми, адже іншої можливості може не бути – відсутні літаки й можливість десь купити квитки. За словами Оксани, всі, хто був з нею на борту, купували квитки власним коштом. Крім того, вона наголосила, що евакуювалися з Ізраїлю також й багато чоловіків. Жінка вважає, що "перш за все мали б вивозити жінок і дітей, а не чоловіків".

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Що заявили у посольстві

Український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук в коментарі виданню "hromadske" заявив, що інформація про нібито безоплатні евакуаційні рейси не відповідає дійсності. Він наголосив, що таких заяв не було на сайті відомства, тому він не розуміє, звідки пані Оксана дізналася про нібито "безоплатні" рейси.

Ми дійсно для найбільш вразливих ситуацій знаходимо можливість їх фінансувати. Але це виняток із правил. Ідеться про людей, які доводять нам, що вони опинилися в Ізраїлі без засобів для існування, їхні квитки були скасовані, й у них немає коштів, щоб купити нові,

– заявив Корнійчук.

За словами посла, вони змогли домовитися лише про довоєнні ціни на квитки з авіаперевізниками. Так, нині ціна за квиток сягає близько 400 євро, у той час, як середня ціна до Європи – близько 1 000 доларів з людини. Корнійчук наголосив, що посольство робить усе можливе, аби ціни якомога нижчими, втім остаточне рішення ухвалюють авіакомпанії, які й отримують кошти від охочих евакуюватися.

З Сектора Гази хочуть евакуюватися усе більше людей

З сектора Гази надходить все більше повідомлень від охочих евакуюватися, серед яких – чимало чоловіків. Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що Україна зробила все можливе у технічному плані, аби евакуювати українців з Сектора Гази якнайшвидше, як тільки Єгипет відкриє пункт пропуску й дозволить вивозити людей.

Крім того, омбудсмен заявив, що зростає й кількість людей, які хочуть евакуюватися з Сектора Гази.

Зростає кількість громадян України, які просять на допомогу з евакуацією з Сектора Гази. І також у списках почали з'являтися чоловіки, які теж є громадянами України і звертаються за допомогою,

– повідомив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що зв'язок з українцями у Секторі Гази постійно підтримують, втім він нестабільний й постійно переривається. Проте більша частина громадян України, які запросили допомоги на евакуацію з Сектора Гази, ознайомлена з подробицями щодо виїзду.