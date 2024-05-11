Так, во время эвакуации раненых из Красногоровки оккупанты открыли огонь.
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Вывезли из-под вражеского удара
Как рассказывают правоохранители, российские снаряды приземлились в каких-то 100 метрах от автомобиля, в который садились местные жители.
Однако, экипаж полиции "Белый Ангел" не растерялся и быстро вывез людей из-под обстрела.
В полиции рассказывают, что многие люди из Донецкой области отказываются покидать родные дома. Они соглашаются уехать только тогда, когда получают ранения. Так, "Белые Ангелы" неоднократно пытались убедить 60-летнюю жительницу Красногоровки эвакуироваться в безопасное место, впрочем она отказывалась. Однако впоследствии женщина таки согласилась на помощь полиции, когда оккупанты полностью разрушили ее дом, а сама она получила осколочные ранения.
Еще один из спасенных в тот день жителей Красногоровки – 68-летний мужчина. Пенсионер шел в магазин, когда россияне накрыли огнем жилой квартал. Мужчине прошило руку осколками. Сейчас его доставили в больницу.
Спасение жителей Красногоровки: смотрите видео
Массовая эвакуация на Харьковщине: что известно
- 10 мая оккупанты усилили обстрелы северных районов Харьковской области. Там возле Волчанска они прорвали границу и заняли несколько населенных пунктов.
- Тогда местные власти объявили о массовой эвакуации приграничья. Полицейские Харьковщины вывозят население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин.
- В течение 10-11 мая 2024 года правоохранители вывезли 970 человек: 299 граждан из Циркуновской ТГ, 183 – из Липецкой ТГ и 441 из Волчанской ТГ.
- Враг непрерывно наносит авиаудары и бьет из артиллерии по Волчанской громаде. Так, за последние сутки противник сбросил более 20 КАБов на город и его окрестности.
- Комментируя контрнаступление России на Харьковщине, председатель ОВА Синегубов заявил, что пока нет никакой необходимости в объявлении эвакуации для самого Харькова.
- Также чиновник прокомментировал видео, на котором оккупанты подрывают мост через Северской Донец в Старом Салтове. Чиновник отметил, что это не повлияет на эвакуацию гражданских. В то же время признал, что этот мост – стратегически важная переправа для наших защитников.