В частности оккупанты хвастались подрывом моста через реку Северский Донец вблизи Старого Салтова. Даже если эта информация соответствует действительности, к критическим последствиям это не приведет. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт.
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Намерения россиян понятны
В российских СМИ появилась информация об уничтожении моста через реку Северский Донец вблизи Старого Салтова на Харьковщине. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас логистика для гражданских идет без каких-либо ограничений, и отметил, что для ВСУ это стратегическая переправа.
Это не первая попытка. Так же враг уничтожал мосты через Оскол еще даже в 2022 году, когда убегали от наступления украинских войск. Потом были еще попытки. То есть Россия системно пытается вывести из строя логистику и создавать проблемы,
– отметил Александр Мусиенко.
Цель подобных подрывов – это отрезание левого берега от правого. Это российские военные делали и раньше и продолжают делать сейчас.
"Намерение врага совершенно очевидно. Решают ли такие действия проблему полного отрезания? Нет. Потому что всегда можно возвести понтонные переправы. Это не настолько большие и широкие реки. Поэтому это не является чем-то таким, что будет иметь катастрофическое влияние и можно будет говорить, что нашу группировку отрезали. Совсем нет", – подчеркнул военный эксперт.
Украинские силы имеют подобный опыт и обучены размещать понтоны. Уже были неоднократные такие успешные случаи за время полномасштабного вторжения. Более того, у наших военных есть мостоукладчики, которые передавали наши западные партнеры.
Конечно, россияне могут также наносить удары и по понтонным переправам. Однако попасть в них сложнее.
Какая ситуация на Харьковщине: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к украинцам сообщил, что оборонительные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. Украинские военные уже вторые сутки ведут там контрударные действия.
- Источники 24 Канала в Силах обороны рассказали о том, что для штурмовых действий на севере Харьковской области россияне используют отряды "Шторм Z". К слову, именно эти военные отражали атаки РДК и легиона "Свобода России" на Белгородщине.
- В центре стратегических коммуникаций сообщили, что россияне заранее готовили "информационное сопровождение" своих наступательных действий. В частности, сейчас в российских телеграмм-каналах и СМИ распространяют ИПСО о якобы "успешном продвижении" россиян, оккупации определенных населенных пунктов и тому подобное. Такие фейки имеют целью распространить дестабилизацию и панику среди местного населения.