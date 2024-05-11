В частности оккупанты хвастались подрывом моста через реку Северский Донец вблизи Старого Салтова. Даже если эта информация соответствует действительности, к критическим последствиям это не приведет. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт.

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Намерения россиян понятны

В российских СМИ появилась информация об уничтожении моста через реку Северский Донец вблизи Старого Салтова на Харьковщине. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас логистика для гражданских идет без каких-либо ограничений, и отметил, что для ВСУ это стратегическая переправа.

Это не первая попытка. Так же враг уничтожал мосты через Оскол еще даже в 2022 году, когда убегали от наступления украинских войск. Потом были еще попытки. То есть Россия системно пытается вывести из строя логистику и создавать проблемы,

– отметил Александр Мусиенко.

Цель подобных подрывов – это отрезание левого берега от правого. Это российские военные делали и раньше и продолжают делать сейчас.

"Намерение врага совершенно очевидно. Решают ли такие действия проблему полного отрезания? Нет. Потому что всегда можно возвести понтонные переправы. Это не настолько большие и широкие реки. Поэтому это не является чем-то таким, что будет иметь катастрофическое влияние и можно будет говорить, что нашу группировку отрезали. Совсем нет", – подчеркнул военный эксперт.

Украинские силы имеют подобный опыт и обучены размещать понтоны. Уже были неоднократные такие успешные случаи за время полномасштабного вторжения. Более того, у наших военных есть мостоукладчики, которые передавали наши западные партнеры.

Конечно, россияне могут также наносить удары и по понтонным переправам. Однако попасть в них сложнее.

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