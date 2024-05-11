Зокрема окупанти хвалилися підривом мосту через річку Сіверський Донець поблизу Старого Салтова. Навіть якщо ця інформація відповідає дійсності, до критичних наслідків це не призведе. Таку думку в етері 24 Каналу висловив Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт.

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Наміри росіян зрозумілі

У російських ЗМІ з'явилась інформація про знищення мосту через річку Сіверський Донець поблизу Старого Салтова на Харківщині. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі логістика для цивільних йде без якихось обмежень, та наголосив, що для ЗСУ це стратегічна переправа.

Це не перша спроба. Так само ворог знищував мости через Оскіл ще навіть у 2022 році, коли тікали від наступу українських військ. Потім були ще спроби. Тобто Росія системно намагається вивести з ладу логістику та створювати проблеми,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Мета подібних підривів – це відрізання лівого берега від правого. Це російські військові робили і раніше та продовжують робити зараз.

"Намір ворога абсолютно очевидний. Чи такі дії розв'язують проблему повного відрізання? Ні. Тому що завжди можна звести понтонні переправи. Це не настільки великі та широкі річки. Тож це не є чимось таким, що матиме катастрофічний вплив і можна буде говорити, що наше угруповання відрізали. Зовсім ні", – підкреслив військовий експерт.

Українські сили мають подібний досвід та навчені розміщувати понтони. Вже були неодноразові такі успішні випадки за час повномасштабного вторгнення. Щобільше, у наших військових є мостоукладачі, які передавали наші західні партнери.

Звісно, росіяни можуть також завдавати ударів і по понтонних переправах. Однак влучити у них складніше.

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