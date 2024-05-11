Під час брифінгу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підкреслив, що ця переправа є стратегічно важливою для наших оборонців. Саме тому він не може давати конкретних коментарів щодо опублікованого ворогом відео.

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Проблем з евакуацією немає

За словами посадовця, наразі евакуація цивільного населення з північних регіонів Харківщини відбувається безпроблемно.

Крім того, Синєгубов зауважив, що існують інші шляхи – альтернатива переправі у Старому Салтові. Вони були зроблені у 2022-2023 році.

Там трохи довше потрібно проїхати, однак там абсолютно проїзний напрямок, проїзний шлях. Тому проблем з евакуацією, переміщенням цивільного населення по тому напрямку у нас немає,

– запевнив чиновник.

Нагадаємо, що вчора розпочалася масова евакуація жителів північних районів Харківщини, зокрема Вовчанського та Липецького напрямків.

Де розташований Старий Салтів: дивіться на карту

Окупанти ведуть розвідку боєм

Вчора о 5 ранку росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та зайшли у кілька населених пунктів, утворивши тимчасовий плацдарм.

На ту ділянку фронту Україна перекинула додаткові резерви. Там тривають активні бої у Стрілечій, Пильній, Борисівці, в районі Олійникового та Огірцевого на півночі області.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що "сіра зона", на території якої ведуть бої, відучора не збільшилася.

За словами чиновника, ворог використовує різну тактику. На Вовчанському напрямку він залучав танки. Частина була знищена, частина відійшла. А неподалік Липців російська армія намагалася просунутися піхотою.

Як правило, до прикордонних пунктів заходять малі бойові групи, якими противник намагається промацати наші позиції.

Синєгубов каже, що росіяни ведуть розвідку боєм.

Зазначимо, що вчора президент Зеленський підтвердив, що Росія почала контрнаступ на Харківщині. А США заявили, що передають Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Туди увійдуть нові ракети Patriot, Stinger, бойові машини Bradley, машини з захистом від мін і засідок MRAP, Javelin та інші боєприпаси.