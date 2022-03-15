Эвакуация из Мариуполя и Изюма будет завтра, но из Киевской области – не будет, – Верещук

Эвакуация из Мариуполя и города Изюм пройдет в среду, 16 марта. Но – из-за комендантского часа эвакуации из Киевской области не будет.

Об этом во время ежедневного брифинга рассказала первый вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук, сообщает 24 канал. По словам чиновника, гуманитарный конвой для Мариуполя россияне 15 марта продолжали блокировать.

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Брифинг Верещук: важная информация по эвакуации из Мариуполя и Киевщины

По словам главы министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, в среду, 16 марта:

Власти "планируют продолжить работу гуманитарного коридора для мирного населения Мариуполя" в Донецкой области.

Также должны начать эвакуацию из города Изюм Харьковской области.

В связи с введением круглосуточного комендантского времени эвакуация в Киевской области завтра, к сожалению, проводиться не будет,

– сообщила Верещук.

Обратите внимание: ситуация в Мариуполе – особенно сложная

Оккупанты не пускают туда гуманитарные конвои, продолжают обстреливать город, где заблокированы сотни тысяч людей.

Из хороших новостей – оттуда выпускают хотя бы легковые автомобили.

15 марта из Мариуполя гуманитарным коридором для частного транспорта выехали около 20 тысяч человек.

Прибывают люди в Запорожье, там организованы два пункта встречи.

Вечерний брифинг Ирины Верещук 15 марта: смотрите полное видео

в столице Украины ввели комендантское время с 20 часов 15 марта до 7 утра 17 марта.