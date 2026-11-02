Даже не сверили время прибытия автобусов: как российская пропаганда провалилась с ложью об Олешках

Российские пропагандисты поспешили распространить очередной наглый фейк об эвакуации из временно оккупированных Олешек, но сами загнали себя в тупик. Пытаясь заглушить новость о том, что горожане массово решили вернуться в Украину, вражеские ресурсы придумали историю о задержании мужчин представителями ТЦК.

Впрочем, сфабрикованная дезинформация развалилась из-за одной простой детали, которую авторы просто не учли. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки, отметив, что российской стороне нужно было любой ценой перекрыть информационный провал из-за массового решения жителей оккупированного города уехать именно в Украину.

Как прокололись российские пропагандисты

Не успели автобусы с местными жителями покинуть населенный пункт, как вражеские ресурсы мгновенно начали распространять ложь о том, что мужчин якобы сразу мобилизовали представители ТЦК. В частности, один российский блогер опубликовал для аудитории в полмиллиона подписчиков пост, в котором злорадствовал по поводу эвакуированных граждан.

Проблема в том, что он написал это вчера в 9:30 утра по московскому времени. На тот момент все эвакуированные из Олешек находились в Гомеле, то есть в Беларуси. Кто их там мобилизовал? Лично Лукашенко? То есть эта пропаганда предназначена прямо для совсем недалеких,

– подчеркнул журналист.

Он отметил, что пропагандисты пытались оправдать собственные поражения, несмотря на долгие рассказы о том, будто бы именно Украина "морила город голодом". В то же время именно оккупанты терроризировали мирных жителей и забирали гуманитарные грузы, которые сбрасывали с дронов украинские силы.

Майкл Наки убежден, что после пережитых военных преступлений российской армии вывезенные люди имеют свои счеты с агрессором. Он добавил, что у людей есть естественное стремление остановить вражескую армию, чтобы другие города и поселки не пережили тех ужасов, которые выпали на долю жителей Олешек.

Наки разоблачил российскую пропаганду: смотрите видео