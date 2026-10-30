Со слезами на глазах и безграничной благодарностью: как жители Олешек встречают украинскую делегацию

Трогательное видео опубликовал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Как в Олешках встретили украинскую делегацию?

Украинская делегация уже благополучно прибыла в Олешки. Лубинец лично находится на месте и общается с жителями, чтобы выяснить, в какой помощи они нуждаются больше всего.

Я хочу услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего– сообщил омбудсмен.

Жители Олешек общаются с Лубинцем: смотрите видео

Впоследствии он опубликовал видео, на котором видно, как местные жители встречают украинских представителей. Люди не скрывают эмоций, благодарят за приезд и надеются как можно скорее покинуть город.

Трогательные кадры из Олешек: смотрите видео

По словам российского омбудсмена Яны Лантратовой, жителей, желающих выехать как на подконтрольную Украине территорию, так и в Россию, уже размещают в автобусах. Всем желающим должна быть предоставлена возможность покинуть город.

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Олешки встретили украинскую и российскую делегации / Кирилл Буданов, Давид Арахамия

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Напомним, что 30 октября украинская делегация прибыла во временно оккупированные Олешки в Херсонской области, где и начали эвакуацию жителей, а также раздача гуманитарной помощи. Для этого было подготовлено 25 автобусов общей вместимостью 750 мест, а также автомобили скорой помощи.

Главная цель миссии – помочь людям, остающимся в городе, в частности пожилым людям, людям с инвалидностью и тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе. Для маломобильных жителей предусмотрен специальный транспорт, в том числе машины скорой помощи. Всем желающим выехать обещают обеспечить безопасный коридор, а тем, кто решит остаться, доставить необходимые вещи и гуманитарную помощь.

Перед прибытием в Олешки Лубинец координировал дальнейшие действия в Армянске совместно с российским омбудсменом Яной Лантратовой. К освещению гуманитарной миссии также присоединились представители СМИ из трех стран.