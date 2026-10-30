Зі сльозами на очах та безмежною вдячністю: як жителі Олешок зустрічають українську делегацію

Зворушливе відео оприлюднив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Adv

популярні відео

Як в Олешках зустріли українську делегацію?

Українська делегація вже безпечно прибула до Олешок. Лубінець особисто перебуває на місці та спілкується з жителями, щоб з'ясувати, якої допомоги вони потребують найбільше.

Хочу почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше– повідомив омбудсмен.

Мешканці Олешок спілкуються з Лубінцем: дивіться відео

Згодом він опублікував відео, на якому видно, як місцеві жителі зустрічають українських представників. Люди не приховують емоцій, дякують за приїзд і сподіваються якнайшвидше залишити місто.

Зворушливі кадри з Олешок: дивіться відео

За словами російської омбудсменки Яни Лантратової, жителів, які бажають виїхати як на підконтрольну Україні територію, так і до Росії, уже розміщують в автобусах. Усім охочим мають надати можливість залишити місто.

Реклама

Олешки зустріли українську та російські делегації / Кирило Буданов, Давид Арахамія

1 2 3 4 5 6 1 / 6

Нагадаємо, українська делегація 30 жовтня прибула до тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, де розпочали евакуацію жителів і роздавання гуманітарної допомоги. Для цього підготували 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги.

Головна мета місії – допомогти людям, які залишаються в місті, зокрема літнім людям, людям з інвалідністю та тим, хто не може самостійно подбати про себе. Для маломобільних жителів передбачили спеціальний транспорт, зокрема карети швидкої допомоги. Усім охочим виїхати обіцяють забезпечити безпечний коридор, а тим, хто вирішить залишитися, доставити необхідні речі та гуманітарну допомогу.

Перед прибуттям до Олешок Лубінець координував подальші кроки в Армянську разом із російською омбудсменкою Яною Лантратовою. До висвітлення гуманітарної місії також долучилися представники медіа з трьох країн.