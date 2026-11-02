Лубинец объяснил, почему жителей Олешек эвакуировали через Россию

Такое решение было обусловлено соображениями безопасности. Об этом уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал во время пресс-конференции.

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Что известно о согласовании маршрута?

Омбудсмен подчеркнул, что схему движения согласовывали с непосредственным учетом позиции ВСУ и Драпатого. Военные сразу предупредили не соглашаться ни на какие предложения россиян по разминированию днепровского направления в сторону Херсона.

Никто никогда даже не предлагал, наоборот, меня предостерегали, Дмитрий Валерьевич, чтобы вы ни в коем случае не поддерживали предложение о разминировании и предоставлении возможности эвакуации из Олешек прямо в Херсон. Это линия фронта, мы на это не согласимся. Мы точно не сделаем ничего, чтобы ослабить оборону Украины– процитировал слова военных омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он добавил, что помимо экспертизы ВСУ учитывались также сведения от разведывательных органов, СБУ и граждан Украины, которым ранее удалось самостоятельно выехать из Олешек. Это помогло четко выяснить реальную обстановку и определить факторы риска на каждом участке пути.

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Этот логистический маршрут был разработан с максимальным учетом двух критериев. Первый – критерий безопасности, чтобы не подвергать опасности наших граждан. И второй – скорость. И исходя из этого, логистический маршрут был разработан, прописан и реализован обеими сторонами– пояснил Лубинец.

Напомним, что маршрут пролегал через Крым в российский город Анапа. Оттуда людей самолетом доставляли в белорусский Гомель с последующим возвращением в Украину.