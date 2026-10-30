После чего они автобусами доберутся домой. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Что известно об эвакуации?

В пятницу, 30 октября, украинская делегация и спасенные жители Олешек уже отправились по определенному маршруту для возвращения украинских граждан на подконтрольную территорию. Поездка по суше в Краснодарский край стала первым этапом сложной гуманитарной логистики.

По прибытии в аэропорт Анапы людей пересадят на самолеты. Воздушным транспортом граждан будут доставлены в белорусский Гомель, откуда они автобусами пересекут границу и прибудут на подконтрольную Украине территорию.

Что известно о гуманитарной операции в Олешках?

Гуманитарную миссию во временно оккупированных Олешках Херсонской области начали утром 30 октября. Для вывоза горожан привлекли 25 автобусов общей емкостью 750 мест, а также автомобили скорой помощи для людей с инвалидностью и маломобильных жителей. Отметим, что с 3.00 27 октября в городе продолжается "режим тишины".

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Согласование безопасного коридора нуждалось в сложных переговорах, поскольку прямой выезд гражданских через линию боевого столкновения был невозможен. Именно поэтому стороны согласовали комбинированный транзитный маршрут через соседние страны. Отметим, что план эвакуации через Россию и Беларусь разрабатывался исключительно как гуманитарная миссия для спасения человеческих жизней.

Напомним, что страна-агрессорка устроила в городе гуманитарную катастрофу. В Олешки с конца мая 2026 года невозможно доставить никаких грузов, из-за чего местные жители столкнулись с голодом. Около 2 тысяч человек, которые оставались, вынуждены были выживать без света, газа и питьевой воды.