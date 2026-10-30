Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до Анапи

Після чого вони автобусами дістануться додому. Про це повідомив очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Що відомо про евакуацію?

У п'ятницю, 30 жовтня, українська делегація та врятовані жителі Олешок вже вирушили визначеним маршрутом для повернення українських громадян на підконтрольну територію. Поїздка суходолом до Краснодарського краю стала першим етапом складної гуманітарної логістики.

Після прибуття до аеропорту Анапи людей пересадять на літаки. Повітряним транспортом громадян доправлять до білоруського Гомеля, звідки вони автобусами перетнуть кордон і прибудуть на підконтрольну Україні територію.

Що відомо про гуманітарну операцію в Олешках?

Гуманітарну місію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині розпочали вранці 30 жовтня. Для вивезення містян залучили 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для людей з інвалідністю та маломобільних жителів. Зазначимо, що з 3:00 27 жовтня в місті триває "режим тиші".

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Узгодження безпечного коридору потребувало складних переговорів, оскільки прямий виїзд цивільних через лінію бойового зіткнення був неможливий. Саме тому сторони погодили комбінований транзитний маршрут через сусідні країни. Зазначимо, що план евакуації через Росію та Білорусь розробляли виключно як гуманітарну місію для порятунку людських життів.

Нагадаємо, що країна-агресорка влаштувала у місті гуманітарну катастрофу. До Олешок з кінця травня 2026 року неможливо доставити жодних вантажів, через що місцеві жителі зіштовхнулись із голодом. Близько 2 тисяч людей, які залишались, змушені були виживати без світла, газу та питної води.