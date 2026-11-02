Лубінець пояснив, чому жителів Олешок евакуювали через Росію

Таке рішення було зумовлене безпековим фактором. Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів під час пресконференції.

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Що відомо про узгодження маршруту?

Омбудсмен наголосив, що схему руху узгоджували з безпосереднім урахуванням позиції ЗСУ та Драпатого. Військові одразу попередили не погоджуватися на жодні пропозиції росіян щодо розмінування дніпровського напрямку в бік Херсона.

Ніхто ніколи навіть не пропонував, навпаки, мене застерігали, Дмитре Валерійовичу, що не здумайте підтримувати пропозицію щодо розмінування і надання цієї можливості евакуації з Олешок прямо в Херсон. Це лінія фронту, ми на це не погодимося. Ми точно не зробимо нічого, щоб послабити оборону України– процитував слова військових омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він додав, що крім експертизи від ЗСУ, враховували також відомості від розвідувальних органів, СБУ та громадян України, які раніше змогли самостійно виїхати з Олешок. Це допомогло чітко з'ясувати реальну ситуацію та визначити фактори ризику на кожному відрізку шляху.

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Цей логістичний маршрут був напрацьований максимально з урахуванням двох критеріїв. Перший – критерій безпеки, щоб не піддавати ризику наших громадян. І другий – швидкість. І виходячи з цього, логістичний маршрут був напрацьований, прописаний і виконаний двома сторонами– пояснив Лубінець.

Нагадаємо, що маршрут пролягав через Крим до російського міста Анапа. Звідти людей літаком транспортували до білоруського Гомеля з подальшим поверненням в Україну.