"Скоро будем дома": Лубинец показал видео эвакуации жителей оккупированных Олешек

Эвакуация из Олешек / Коллаж 24 Канала
Омбудсмен Дмитрий Лубинец 31 октября сообщил об эвакуации украинцев из города Олешки. В настоящее время спасенные граждане вместе со своими домашними животными находятся в Беларуси и готовятся к возвращению.
Видео с белорусского аэропорта омбудсмен опубликовал в своем телеграм-канале.
Что известно об эвакуации из Олешек
Лубинец сообщил, что жители Олешков уже скоро будут дома.
Скоро будем дома! Сейчас находимся на территории Республики Беларусь – вместе с нашими людьми и даже их домашними питомцами!
Он пообещал больше подробностей совсем скоро.
Эвакуированные жители Олешек: смотрите видео
Напомним, что последний самолет с украинцами из Олешек приземлился в белорусском Гомелет утром 31 октября. Всего таких рейсов было четыре.
Оттуда людей на автобусах должны довезти в Украину. Въезд будет осуществляться через пункт пропуска "Новая Гута".
Между тем оккупанты используют " гуманитарную паузу в Херсонской области " для ротации сил, в частности на островах, ремонта укреплений и подвоза боеприпасов, сообщил пресс-секретарь Группировки войск "Юг" Максим Кравчук.
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