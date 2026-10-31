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"Скоро будем дома": Лубинец показал видео эвакуации жителей оккупированных Олешек

София Рожик
Эвакуация из Олешек

Эвакуация из Олешек / Коллаж 24 Канала

Омбудсмен Дмитрий Лубинец 31 октября сообщил об эвакуации украинцев из города Олешки. В настоящее время спасенные граждане вместе со своими домашними животными находятся в Беларуси и готовятся к возвращению.

Видео с белорусского аэропорта омбудсмен опубликовал в своем телеграм-канале.

 
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Что известно об эвакуации из Олешек

Лубинец сообщил, что жители Олешков уже скоро будут дома.

Скоро будем дома! Сейчас находимся на территории Республики Беларусь – вместе с нашими людьми и даже их домашними питомцами!– написал омбудсман.

Он пообещал больше подробностей совсем скоро.

Эвакуированные жители Олешек: смотрите видео

Напомним, что последний самолет с украинцами из Олешек приземлился в белорусском Гомелет утром 31 октября. Всего таких рейсов было четыре.

Оттуда людей на автобусах должны довезти в Украину. Въезд будет осуществляться через пункт пропуска "Новая Гута".

Между тем оккупанты используют " гуманитарную паузу в Херсонской области " для ротации сил, в частности на островах, ремонта укреплений и подвоза боеприпасов, сообщил пресс-секретарь Группировки войск "Юг" Максим Кравчук.

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