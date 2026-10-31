Последний самолет с эвакуированными жителями Олешек приземлился в Гомеле: скоро они будут в Украине

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия.

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Что известно об эвакуации из Олешек

Всего было 4 рейса.

Уже сегодня жителей оккупированного города должны посадить в автобусы и довезти в Украину. Въезд будет осуществляться через пункт пропуска "Новая Гута".

Последний, четвертый самолет приземлился в Гомеле (Беларусь). Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины– сообщил Арахамия.

Вместе с людьми прибудут также и их домашние питомцы.

Напомним, что первая леди США сообщила, что в целом гуманитарный конвой подготовил 25 автобусов, 50 медиков и машины скорой помощи для вывоза более чем 750 человек, добровольно согласившихся на эвакуацию из Олешек.

Между тем оккупанты используют гуманитарную паузу в Херсонской области для ротации сил, в частности на островах, ремонта укреплений и подвоза боеприпасов. Об этом сообщил изданию LIGA.net пресс-секретарь Группировки войск "Юг" Максим Кравчук.