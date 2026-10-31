Останній літак з евакуйованими жителями Олешок приземлився у Гомелі: скоро вони будуть в Україні

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

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Що відомо про евакуацію з Олешок

Загалом було 4 борти.

Уже сьогодні жителів окупованого міста мають посадити на автобуси та довезти в Україну. В'їзд відбуватиметься через пункт пропуску "Нова Гута".

Останній, четвертий літак приземлився в Гомелі (Білорусь). Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України– повідомив Арахамія.

Разом із людьми прибудуть також і їхні домашні улюбленці.

Нагадаємо, що Перша леді США повідомила, що загалом гуманітарний конвой підготував 25 автобусів, 50 медиків і карети швидкої допомоги для вивезення більш ніж 750 людей, які добровільно погодилися на евакуацію з Олешок.

Тим часом окупанти використовують гуманітарну паузу на Херсонщині для ротації сил, зокрема на островах, ремонту фортифікацій та підвезення боєприпасів. Про це повідомив виданню LIGA.net речник Угруповання військ "Південь" Максим Кравчук.