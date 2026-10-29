Хронологія подій Остання подія 18 хв тому 29 жовтня 2026 18:53 18:53, 29 жовтня Літак з українською делегацією приземлився в російській Анапі Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець прибув до Анапи для особистого контролю за виконанням домовленостей щодо допомоги жителям Олешок. В Офісі омбудсмана зазначили, що погодилися на шлях через територію РФ через небезпеку перетину лінії фронту. 18:27 18:27, 29 жовтня Делегації України, США та РФ дісталися пункту відправлення допомоги Спільна делегація прибула до місця, звідки 30 жовтня доставлятимуть вантаж в окуповані Олешки, повідомив Давид Арахамія. Разом із ними приїхали репортери з трьох країн для гарантування прозорості операції. 17:17 17:17, 29 жовтня Офіс омбудсмана оприлюднив офіційний маршрут евакуації з Олешок Згідно з оприлюдненим документом, виїзд цивільних до аеропорту Анапи призначено на 30 жовтня в супроводі представниці РФ Яни Лантратової з подальшим перельотом військовою авіацією РФ до Гомеля, повідомили в Офісі Дмитра Лубінця. джерело 14:45 14:45, 29 жовтня Українська делегація вирушила до Олешок для підготовки евакуації Делегація на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем вирушила для доставлення вантажу та підготовки виїзду близько пів тисячі жителів, повідомили в ефірі 24 Каналу. Евакуація запланована транзитом через Анапу літаком до Гомеля на 31 жовтня. 11:20 11:20, 29 жовтня Делегації України та Росії вилетіли з Гомеля спільним літаком В аеропорту білоруського Гомеля відбулася очна зустріч представників України та РФ за участю білоруської сторони, після чого обидві делегації вилетіли одним бортом для проведення місії, повідомило агентство БЕЛТА. джерело Реклама 09:00 09:00, 29 жовтня Лубінець підтвердив успішне розмінування доріг до Олешок Український омбудсман повідомив, що режим тиші триває 54 години без жодних інцидентів, а гуманітарний вантаж планують доставити вже наступного дня. джерело 08:30 08:30, 29 жовтня До місії в Олешках залучили американських журналістів Newsmax Перша леді США Меланія Трамп оголосила, що четверо репортерів працюватимуть у місті як нейтральні спостерігачі задля фіксації процесу. джерело 00:03 00:03, 29 жовтня Оприлюднено деталі гуманітарного коридору для мешканців міста Згідно з досягнутими домовленостями, сторони узгодили щомісячні поставки допомоги жителям і маршрути евакуації цивільних осіб. джерело

У тимчасово захоплених Олешках на лівобережжі Херсонщини режим тиші безперервно діє вже 54 години, про що повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, обидві сторони повністю виконують взяті на себе зобов'язання, жодних порушень домовленостей не зафіксовано.

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Підготовка гуманітарного коридору

Наразі фахівці проводять активне розмінування шляхів, призначених для пересування гуманітарного транспорту. Паралельно триває комплектування колон із продовольством, питною водою та медикаментами, які мають прибути до міста 30 жовтня. Лубінець зазначив, що постійно контактує з російською стороною для узгодження логістичних деталей і забезпечення безпечного виїзду тих цивільних, які забажають покинути зону бойових дій.

Роль міжнародних спостерігачів

Для гарантування безпеки та прозорості операції до міста прибудуть представники американського телеканалу Newsmax. Як заявила перша леді США Меланія Трамп, четверо репортерів виконуватимуть функцію нейтральних спостерігачів. Вони перебуватимуть безпосередньо поряд із представниками гуманітарних груп для незалежного документування процесу евакуації та доставки вантажів.