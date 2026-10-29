Хронология событий Последнее событие 9 мин назад 29 октября 2026 19:33 19:33, 29 октября Арахамия вел закрытые переговоры о перемирии в Олешках Депутат Верховной Рады Давид Арахамия координировал взаимодействие с Белым домом и убедил Меланию Трамп объявить о достигнутых договоренностях, чтобы россияне не сорвали режим тишины, сообщает "Украинская правда". источник 19:30 19:30, 29 октября ВСУ заявили о переброске техники РФ во время перемирия в Олешках Украинские военные зафиксировали на видео перемещение подразделений оккупантов и предупредили о возможном наступлении на Херсон после 1 ноября, сообщает Bild. источник 19:24 19:24, 29 октября Часть гражданских лиц из Олешек решили эвакуировать через Симферополь Жителей, пожелающих остаться на подконтрольной России территории, в соответствии с согласованным планом сначала отправят в оккупированный Крым, сообщает n-tv. 18:53 18:53, 29 октября Самолет с украинской делегацией приземлился в российском Анапе Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в Анапу для личного контроля за выполнением договоренностей об оказании помощи жителям Олешек. В офисе омбудсмена отметили, что согласились на маршрут через территорию РФ из-за опасности пересечения линии фронта. 18:27 18:27, 29 октября Делегации Украины, США и РФ прибыли в пункт отправки помощи Совместная делегация прибыла на место, откуда 30 октября начнут доставлять груз в оккупированные Олешки, сообщил Давид Арахамия. Вместе с ними приехали репортеры из трех стран для обеспечения прозрачности операции. Реклама 17:17 17:17, 29 октября Офис омбудсмена обнародовал официальный маршрут эвакуации из Олешок Согласно обнародованному документу, выезд гражданских лиц в аэропорт Анапы запланирован на 30 октября в сопровождении представительницы РФ Яны Лантратовой с последующим перелетом на военном самолете РФ в Гомель, сообщили в офисе Дмитрия Лубинца. источник 14:45 14:45, 29 октября Украинская делегация отправилась в Олешки для подготовки эвакуации Делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем отправилась для доставки груза и подготовки к выезду около полутысячи жителей, сообщили в эфире 24 Канала. Эвакуация запланирована транзитом через Анапу самолетом в Гомель на 31 октября. 11:20 11:20, 29 октября Делегации Украины и России вылетели из Гомеля на одном самолете В аэропорту белорусского Гомеля состоялась личная встреча представителей Украины и РФ с участием белорусской стороны, после чего обе делегации вылетели одним рейсом для проведения миссии, сообщило агентство БЕЛТА. источник 09:00 09:00, 29 октября Лубинец подтвердил успешное разминирование дорог, ведущих в Олешки Украинский омбудсмен сообщил, что режим тишины продолжается уже 54 часа без каких-либо инцидентов, а гуманитарный груз планируется доставить уже на следующий день. источник 08:30 08:30, 29 октября К миссии в Олешках привлекли американских журналистов из Newsmax Первая леди США Мелания Трамп объявила, что четверо репортеров будут работать в городе в качестве нейтральных наблюдателей для фиксации хода процесса. источник Реклама 00:03 00:03, 29 октября Обнародованы подробности о гуманитарном коридоре для жителей города В соответствии с достигнутыми договоренностями стороны согласовали ежемесячные поставки гуманитарной помощи жителям и маршруты эвакуации гражданского населения. источник

В временно оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области режим тишины непрерывно действует уже 54 часа, что сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, обе стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, никаких нарушений договоренностей не зафиксировано.

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Подготовка гуманитарного коридора

В настоящее время специалисты активно проводят разминирование дорог, предназначенных для движения гуманитарного транспорта. Параллельно продолжается формирование колонн с продовольствием, питьевой водой и медикаментами, которые должны прибыть в город 30 октября. Лубинец отметил, что постоянно поддерживает контакт с российской стороной для согласования логистических деталей и обеспечения безопасного выезда тех гражданских лиц, которые пожелают покинуть зону боевых действий.

Роль международных наблюдателей

Для обеспечения безопасности и прозрачности операции в город прибудут представители американского телеканала Newsmax. Как заявила первая леди США Мелания Трамп, четверо репортеров будут выполнять функцию нейтральных наблюдателей. Они будут находиться непосредственно рядом с представителями гуманитарных групп для независимого документирования процесса эвакуации и доставки грузов.