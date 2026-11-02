"Эвакуировали почти 800 человек": Мелания Трамп подвела итоги операции в Олешках

Гуманитарная операция в Олешках подошла к концу. Мелания Трамп выразила надежду, что она станет основой для установления прочного мира между Украиной и Россией.

В своем посте в социальной сети X первая леди поблагодарила Украину и Россию за сотрудничество при организации гуманитарного коридора. Она уточнила, что режим прекращения огня завершился вечером 1 ноября, как и предусматривал согласованный план.

Как Мелания Трамп прокомментировала операцию в Олешках?

По словам Мелании Трамп, гуманитарная операция "прошла успешно". В регион доставили необходимую гуманитарную помощь. Кроме того, удалось эвакуировать почти 800 человек.

Надеюсь, что этот опыт станет основой для установления прочного мира между двумя странами,

– добавила первая леди США.

В предыдущем посте она также упомянула Олешки. По словам Трамп, прекращение огня в Олешках и прилегающих районах Херсонской области позволило местным жителям "свободно передвигаться, получать продукты питания, чистую воду и лекарства, а также вернуть себе чувство достоинства, не живя под постоянной угрозой обстрелов".

Пусть Олешки станут отправной точкой для установления прочного мира,

– отметила Трамп.

Как проходила операция по спасению гражданских лиц

Режим тишины в Олешках и прилегающих населенных пунктах начался в 03:00 27 октября. Специалисты провели разминирование подъездных путей и доставили гуманитарные грузы для примерно 1700 жителей, которые длительное время оставались без продовольствия и медикаментов.

Непосредственный выезд гражданских лиц начался 30 октября с использованием 25 специально подготовленных автобусов на 750 мест.

Людей, решивших вернуться на подконтрольную Украине территорию, сначала доставили в российскую Анапу, откуда четырьмя самолетами перевезли в Беларусь, а затем на автобусах доставили в Украину.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил, что за все время действия перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении эвакуационной операции 31 октября.

Что предшествовало гуманитарной договоренности

Перемирие в районе Олешек достигнуто при посредничестве Мелании Трамп после длительных переговоров с участием украинского омбудсмена.

Часть жителей города воспользовалась возможностью выехать в Россию, тогда как некоторые гражданские лица решили остаться в оккупированном населенном пункте.